Bolesna porażka Linette, jednostronny mecz. Nadzieja w Miami wciąż jednak trwa

Tegoroczne starcia deblowe w wykonaniu Linette nie należą do zbyt udanych. Nasza reprezentantka zaliczyła co prawda dobry początek zmagań tego typu podczas turnieju Hobart WTA, kiedy to wraz z Sofią Kenin dotarła aż do rundy półfinałowej. Niestety wówczas panie wycofały się z turnieju, oddając starcie z Fanny Stoller i Monicą Niculescu walkowerem. Kolejna szansa na deblowe triumfy nadarzyła się przy okazji Australian Open, jednak tam nasza zawodniczka, grająca wówczas z Giulianą Olmos odpadła przy pierwszej okazji, po niezwykle zaciętym spotkaniu. Sytuacja powtórzyła się również w Abu Zabi, gdzie w szranki ponownie stanął duet Linette-Kenin. Po drugiej stronie siatki brylowała wówczas mistrzyni Wimbledonu 2023 - Marketa Vondrousova, która wraz z rodaczką Laurą Samson odprawiły z kwitkiem polsko-amerykański duet. Reklama

Również w toczącym się obecnie turnieju WTA Miami poznanianka wzięła udział w zmaganiach deblowych, tworząc duet z Dajaną Jastremską. Ich pierwszym starciem był mecz rozgrywany w nocy z 21 na 22 marca, w którym to polsko-ukraiński duet zmierzył się z Caroline Dolehide oraz Storm Hunter.

Jednostronne starcie z udziałem Linette. Polka bez szans na tytuł w deblu. Wciąż jednak pozostaje w Miami

Spotkanie w ramach 1/16 finału Miami WTA Debel rozpoczęło się po myśli polsko-ukraińskiego duetu. Panie wygrały bowiem pierwszego gema przy własnym serwisie. Następna wymiana to jednak triumf przeciwniczek, mimo iż to Linette i Jastremska miały szansę na przełamanie. Do przełamania finalnie doszło, jednak dopiero przy okazji kolejnej minipotyczki, w której triumfowały Hunter i Dolehide. Wspomniane panie wygrały także kolejną wymianę, aby w dalszej fazie dokonać drugiego już przełamania w tym meczu. Szósty gem to natomiast pełna dominacja przeciwniczek, które nie pozwoliły polsko-ukraińskiemu duetowi na zdobycie punktu. Następna wymiana zakończyła pierwszego seta.

Druga odsłona spotkania zwiastowała to, co było nieuniknione. Duet Dolehide-Hunter zdobył dwa break pointy i po chwili na tablicy widniał już wynik 5:0. W szóstym gemie Linette i Jastremska obroniły co prawda match point, jednak tylko po to, aby zakończyć starcie 1/16 finału Miami WTA Debel w kolejnej wymianie. Reklama

Porażka wyeliminowała Linette z walki o końcowy triumf w deblu. Nie jest to jednak koniec jej przygody w Miami, bowiem za sprawą niedawnego zwycięstwa z Jekateriną Aleksandrową awansowała ona do 1/16 finału w grze solowej. Jej nadchodzącą rywalką została Czeszka Linda Fruhvirtova, która znajduje się obecnie na 215 miejscu w rankingu WTA. Nie można jednak lekceważyć jej umiejętności, o czym boleśnie przekonała się 18. rakieta świata Beatriz Haddad Maia. Brazylijka została przez nią wyeliminowana z tegorocznego turnieju Miami WTA po bardzo jednostronnym pojedynku.

Spotkanie między Magdą Linette a Lindą Fruhvirtovą odbędzie się 22 marca o godzinie 19:00.

Dajana Jastremska / David Gray / AFP

Magda Linette / AFP

Linda Fruhvirtova / Matthew Stockman / AFP

