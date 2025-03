Awantura na kortach w Miami. Wcześniej omal nie doszło do bójki

Podczas ćwierćfinału challengera w Phoenix doszło do scen między Corentinem Moutetem a Aleksandrem Bublikiem. Kazach znany jest ze swojego porywczego charakteru i niejednokrotnie pokazywał swój temperament na korcie i poza nim. W piątek, 14 marca, omal nie doszło do bójki - Bublik groził Moutetowi, że go pobije, jak tylko opuszczą teren turnieju.

Awantura na korcie w Phoenix, a potem w Miami

"Ludzie są różni przed kamerą i poza nią. Prawdziwi wiedzą, że nie powiem więcej na ten temat. Prawdziwi wiedzą" - pisał w mediach społecznościowych po incydencie na korcie w Phoenix Moutet. Wydawało się, że sprawa ucichła i nikt raczej nie będzie już do niej wracać. Bublik dotarł do finału turnieju w Phoenix, a Moutet pojechał do Miami, by tam przygotowywać się dla kolejnego tysięcznika.

Jak się okazało, drugi mecz turnieju na Florydzie okazał się być dla niego niemal równie trudny jak ten z Bublikiem. Publiczność podczas drugiej rundy wyraźnie kibicowała Chilijczykowi Alejandro Tabilo, a Francuz okazywał swoje niezadowolenie, kłócąc się z widzami, a nawet odmawiając gry ze względu na zachowanie jednego z kibiców.

Corentin Moutet przegrał w Miami

Ostatecznie Corentin, podobnie jak miało to miejsce w Phoenix, nie poradził sobie z presją i przegrał. Tabilo pokonał go 5:7, 6:3, 7:5 i tym samym to on zagra w trzeciej rundzie turnieju w Miami. Chilijczyka w 1/16 finału czeka jednak bardzo trudne zadanie - jego rywalem będzie Casper Ruud. Reklama

Spośród Polaków w turnieju ATP wystąpić miał Hubert Hurkacz. Polak ogłosił jednak, że całkowicie wycofuje się ze zmagań. To oznacza, że skończyła się dla niego pierwsza część sezonu - czas przygotować się na turnieje na mączce. Polscy kibice mogą mieć tylko nadzieję, że nie dotknął go żaden poważny uraz.

Alejandro Tabilo / TIZIANA FABI / AFP