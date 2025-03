Robert Lewandowski spełnił marzenie młodego kibica. Ruszył zaraz po meczu

Robert Lewandowski spełnił marzenie młodego kibica

Mecz nie poszedł do końca po myśli Biało-Czerwonych. Litwa nie jest trudnym rywalem, co pokazuje choćby jej miejsce w rankingu FIFA. Wygrana z rywalem była więc postrzegana właściwie jako obowiązek. Dla wielu kibiców to, co działo się w pierwszej połowie było nie do przyjęcia. Pojawiły się gwizdy albo dojmująca cisza.