Trzęsienie ziemi w Turynie, Milik w centrum zamieszania. Nie ma już odwrotu

Kontrakt Polaka ważny jest do końca czerwca 2026 roku, ale w Turynie niemal nikt już na niego nie liczy. Jeszcze do niedawna przed przedwczesnym zakończeniem współpracy Milika uratowała na dobrą sprawę kontuzja. Thiago Motta zdecydowany był na pozbycie się snajpera, ale z uwagi na konieczność przeprowadzenia operacji u napastnika, zaniechał prób wypchnięcia go z drużyny.

Reklama