Polacy się wycofali, Rosjanie triumfują. Tego nie było od początku wojny

Po tym, jak Rosja 24 lutego 2022 r. dokonała pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, stała się pariasem w wielu dyscyplinach sportu. Również władze europejskiej i światowej siatkówki zdecydowały się wykluczyć wszystkie rosyjskie zespoły z międzynarodowych rozgrywek - w tym z trwającej wówczas siatkarskiej Ligi Mistrzów. Co prawda rosyjskie pieniądze nadal przyciągają do tamtejszej ligi zawodników i zawodniczki ze światowej czołówki, ale rosyjskie kluby i reprezentacje nie miały szans na choćby sprawdzenie formy z poważnym przeciwnikiem.

Najwyraźniej jednak izolacja Rosjan w siatkarskim świecie zaczyna pękać . Dwa rosyjskie zespoły - Dynamo Moskwa i NOWA Nowokujbyszewsk - otrzymały zaproszenie do gry w turnieju NAC Sports w Dubaju.

Pierwotnie miał w nim wziąć udział również polski klub, Ślepsk Malow Suwałki . Kiedy jednak okazało się, że to oznacza rywalizację z drużynami z Rosji, decyzja mogła być tylko jedna - wycofanie się z turnieju .

Siatkówka. Rosjanie liczą na precedens, chcą wrócić. Ale obawiają się Polski

Przedstawiciele kilku innych krajów nie mieli jednak oporów z rywalizowaniem z Rosjanami, na co wpływ miały z pewnością również spore nagrody pieniężne oferowane przez organizatorów z Dubaju. Wśród uczestników były m.in. Touluse Grottazzolina, dziesiąty zespół rundy zasadniczej włoskiej SuperLegi. To właśnie ten zespół dotarł do finału turnieju, w którym zmierzył się z Dynamem Moskwa.