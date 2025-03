Były kadrowicz uderzył pięścią w stół. Ostry atak na Probierza. "Nie zbudował niczego"

Czas najwyższy, żebyśmy mogli powiedzieć, że reprezentacja zrobiła jakiś progres. Tymczasem widzimy, że to każdy rywal Polaków się rozwija, a my co najwyżej stoimy w miejscu. Trener Probierz nie zbudował niczego trwałego i do wskazania dobrych meczów za jego kadencji wystarczą trzy palce. Swojego stylu nie umiemy narzucić nawet z drużyną z drugiej setki rankingu FIFA. Nie widzę w tym zespole wypracowanych schematów, powtarzalności, kultury gry. Trzeba zastanowić się, co dalej, bo kredyt zaufania do trenera Probierza jest na wyczerpaniu

~ podsumował cierpko Ziober, cytowany przez "PAP"