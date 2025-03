Polscy siatkarze będą mieć wielkiego rywala w Lidze Mistrzów. Jest awans, a Semeniuk tylko z boku

Znamy ostatniego uczestnika Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Do Aluron CMC Warty Zawiercie, JSW Jastrzębskiego Węgla i Halkbanku Ankara dołączyła Sir Susa Vim Perugia. Mistrzom Włoch do zapewnienia sobie awansu wystarczyły dwa wygrane sety w rewanżowym ćwierćfinale z Mint Vero Volley Monza. Udało im się to już przy stanie 2:1. Tym razem tylko w rezerwie zaczęli reprezentanci Polski - Kamil Semeniuk i Łukasz Usowicz. Perugia może być rywalem jednej z polskich drużyn w finale LM, bo w spotkaniu z Halkbankiem będzie faworytem.