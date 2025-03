Pachniało głośnym odejściem. Mistrz Polski może zatrzymać "złote dziecko" na dłużej

Tylko w czterech wyścigach PGE Ekstraligi 2024 wystąpił Bartosz Jaworski. 17-latek musiał zadowolić się jedynie U24 Ekstraligą, zawodami młodzieżowymi oraz treningami z największymi gwiazdami światowego żużla. Podpatrywanie Bartosza Zmarzlika czy Dominika Kubery to zawsze jest coś cennego, ale każdy żużlowiec chce jeździć i się rozwijać. Gdy okazało się, że Abramczyk Polonia Bydgoszcz przegrała walkę o awans, i kontrakt Wiktora Przyjemskiego nadal jest ważny, to momentalnie zaczęła się dyskusja o wypożyczeniu Jaworskiego do niższej klasy rozgrywkowej. Na razie brakuje konkretów.

Żużel. Transfery. Bartosz Jaworski ma zostać w Orlen Oil Motorze Lublin

Wracając jeszcze do przełomowego meczu dla przyszłości Wiktora Przyjemskiego, czyli finału Metalkas 2. Ekstraligi pomiędzy Abramczyk Polonią Bydgoszcz a INNPRO ROW-em Rybnik, to nawet sam zawodnik w jednym z podcastów Jacka Dreczki żartował, że Jaworski przez chwilę był kibicem Polonii. Awans Polonii przypieczętowałby powrót Przyjemskiego do macierzystego klubu, otwierając drzwi 17-latkowi do składu Motoru. Tak się jednak nie stało i nadal jest tylko trzecim juniorem lubelskiej potęgi, raczej z niewielkimi, by nie powiedzieć żadnymi szansami na regularniejsze starty.

Antidotum na brak jazdy w lidze miało być wypożyczenie. Sam Jaworski trenuje jednak już na różnych torach i w środowisku słyszymy, że przynajmniej na ten moment, nie ma żadnego tematu innego klubu. Ucichło też zainteresowanie Unii Tarnów, która aktualnie skupia się na realizacji tematów licencyjnych oraz na dopięciu wypożyczeń Radosława Kowalskiego i Francisa Gustsa. Pewniakiem do jazdy jest wychowanek Jan Heleniak, dlatego i tutaj nie ma już miejsca dla Jaworskiego. Beniaminek Metalkas 2. Ekstraligi może wrócić dopiero, gdyby z jakichś względów Betard Sparta Wrocław nie zgodziła się na jazdę Kowalskiego w Tarnowie.



W żużlu sytuacja zmienia się dynamicznie, więc nie możemy wykluczać, że inny klub w najbliższych tygodniach nie zgłosi się do Motoru. Treningi, sparingi oraz pierwsze mecze ligowe mają to do siebie, że przytrafiają się upadki i kontuzje. Przykład mieliśmy ostatnio w Gnieźnie, gdzie ucierpiał palec Adriana Gały. Reklama

Bartosz Jaworski na zawodach młodzieżowych. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Wiktor Przyjemski (z prawej) / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński