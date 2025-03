Najwięcej emocji na dole. Rusza 24. seria ORLEN Superligi

ORLEN Superliga. Wielkie sobotnie emocje, w akcji. m.in. Wisła i Industria

W sobotę odbędą się również mecze Energi MKS-u Kalisz z Orlenem Wisłą Płock i Piotrkowianina Piotrków Trybunalski z Industrią Kielce . W niedzielę goniący szóste miejsce Górnik Zabrze zagra w Kwidzynie. Energa MKS traci sześć punktów do ósmej lokaty. Tylko zwycięstwo pozwoli jej utrzymać niewielką nadzieję na grę w play-offach.

Zmagania w nowym roku słabo rozpoczął aspirujący do brązowego medalu KGHM Chrobry Głogów , który przegrał cztery z pięciu spotkań. Po dwóch potknięciach z rzędu teraz podejmie Azoty Puławy , które mają bezpośredni kontakt z ósmym miejscem.

O play-offach matematycznie może marzyć również Zagłębie Lubin, ale je czeka wyjazd na trudny teren do Gdańska. PGE Wybrzeże jest piąte, jednak musi oglądać się za to, co za jej plecami robią Górnik i Corotop Gwardia.