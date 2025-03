Niepokój o reprezentanta Polski. Michał Winiarski może mieć podwójny problem

Dzięki niej zawiercianie, przynajmniej do meczu PGE Projektu Warszawa, awansowali na drugie miejsce w tabeli. To duży plus po spotkaniu w Jastrzębiu-Zdroju. Ale jest i spory minus. Jeszcze w trakcie pierwszego seta boisko musiał bowiem opuścić Karol Butryn. W dodatku na stałe - podstawowy atakujący Warty nie wrócił już na boisko.