Historyczny sukces Michała Winiarskiego. Stworzył "potwora", szansa na potrójną koronę

Michał Winiarski jest jednym z głównych architektów historycznego sukcesu Aluron CMC Warty Zawiercie. Klub po raz pierwszy awansował do czołowej czwórki Ligi Mistrzów, a to nie koniec. "Naszym marzeniem było zagranie w Final Four i to zrealizowaliśmy. Gratulacje dla wszystkich i jedziemy do Łodzi po to, żeby walczyć o zwycięstwo" - deklaruje polski trener. Winiarski zdradził też, co było główną bronią Warty w walce o półfinał LM.