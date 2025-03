Polski siatkarz już więcej nie zagra. Kurek i Wrona natychmiast zareagowali

Mecz 30. kolejki siatkarskiej PlusLigi między Treflem Gdańsk a Indykpolem AZS Olsztyn należał do tych, w których wynik wcale nie jest najważniejszy. Obie drużyny straciły już wcześniej szansę na grę w fazie play-off, miały też zapewnione utrzymanie. Rywalizacja sportowa - mimo porażki gospodarzy 0:3 - stała w cieniu pożegnania Jakuba Jarosza .

"Cały tydzień to przeżywałem, ale dziś była kulminacja emocji. Chyba nigdy nie czułem się tak jak dzisiaj, był we mnie stres, podniecenie, ale to było fantastyczne uczucie, bo wiedziałem, że czekają mnie dobre rzeczy. Nawet nie śmiałem marzyć o takim pożegnaniu" - stwierdził Jarosz po spotkaniu w rozmowie z Markiem Magierą przed kamerą Polsatu Sport.