Trener nie podjął ryzyka w sprawie Wilfredo Leona. Wymowny obrazek, teraz czas na Kurka

Przed pierwszym gwizdkiem spotkania w hali Globus siatkarze z Lublina z dumą zaprezentowali Puchar Challenge. Bogdanka LUK wywalczyła go w środę po pasjonującym dwumeczu z Cucine Lube Civitanova . To jednak dopiero pierwszy z celów klubu na ten sezon, bo lublinianie zagrają w turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski, a do tego rywalizują w PlusLidze, gdzie w ostatniej kolejce walczyli o czwarte miejsce na koniec rundy zasadniczej.

