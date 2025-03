Prezes PlusLigi wprost. Chodzi o Kurka i Leona. "Powinien wziąć przykład"

- Z całym szacunkiem do Bartka Kurka, który jest gwiazdą i niezwykłym człowiekiem, ale on faktycznie ma 37 lat. Czas leci. Myślę, że kluby muszą zacząć kreować nowych idoli, szkolić zawodników, którzy przejmą pierwszoplanową rolę po starych mistrzach. To jest obecnie jedno z większych wyzwań PlusLigi. Oczywiście, nadal będziemy mieć gwiazdy, nie chcę powiedzieć, że będziemy bazować wyłącznie na wychowankach. Jesteśmy w skali świata dobrym płatnikiem i wielkie nazwiska chętnie do nas przychodzą. Przebić nas mogą raczej pojedyncze zagraniczne kluby, a nie konkretne ligi.

