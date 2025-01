Zamieszanie wokół reprezentacji, jest reakcja PZPN. "Zaawansowany etap"

Chaos informacyjny w sprawie Stadionu PGE Narodowego

W poniedziałek Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl zrzucił informacyjną bombę. Doniósł, że w wyniku wygórowanych oczekiwań finansowych właścicieli Stadionu PGE Narodowego, reprezentacja Polski zamierza opuścić swój dom i przenieść się na Stadion Śląski w Chorzowie. Biało-czerwoni na stołecznym obiekcie rozgrywali lwią część swoich meczów, odkąd tylko został on oddany do użytku - a miało to miejsce przed Euro 2012. Od tamtej pory tylko dwa domowe starcia w eliminacjach do ważnych turniejów odbyło się na innych stadionach.