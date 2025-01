Zemdlał tuż przed meczem Australian Open. "Kwadrans w ciemności"

Corentin Moutet odpadł w sobotę z Australian Open. W meczu trzeciej rundy przegrał 6:7, 3:6, 3:6 z rewelacją turnieju, 19-letnim Amerykaninem Learnerem Tienem, który wcześniej po pięciosetowej batalii wyrzucił za burtę trzykrotnego finalistę imprezy Daniiła Miedwiediewa . Francuski tenisista nie może jednak mieć do siebie wielkich pretensji - w pierwszej partii uległ rywalowi minimalnie, a w trzeciej w normalnej rywalizacji przeszkodziły mu kłopoty zdrowotne.

Na początku tej odsłony spotkania po jednym z serwisów Francuz z grymasem bólu upadł na kort, dotykając się za udo. Skończyło się na szczęście bez urazu mięśniowego, a jedynie na skurczach. Noga reprezentanta "Trójkolorowych" była jednak tak "usztywniona", że nie mógł on dobiegać do skrótów rywala czy piłek granych w okolice narożników. Trzeba go pochwalić za kilka ładnych wymian zagranych w takim stanie, ale o awansie nie było mowy.