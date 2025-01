Trzęsienie ziemi w polskiej piłce. Szokująca decyzja PZPN ws. Stadionu Narodowego

Koniec ery, reprezentacja Polski wyprowadza się ze Stadionu Narodowego

Takich wiadomości na początku roku z pewnością nie spodziewał się żaden kibic reprezentacji Polski . Według tego, co zdołał ustalić Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, reprezentacja Polski wyprowadza się ze Stadionu PGE Narodowego . Wspomniane źródło przekonuje, że powodem tak radykalnej decyzji był brak porozumienia w sprawie wynajmu obiektu. Chociaż nie sposób dotrzeć do oficjalnych informacji na ten temat, według Włodarczyka wynajem spotkania na mecz kadry narodowej kosztowało do tej pory około milion złotych. Właściciel obiektu musiał drastycznie podnieść swoje wymagania, by Cezary Kulesza i spółka zdecydowali się na rezygnację ze stołecznego obiektu. Mówi się, że zażądano ponad dwukrotność dotychczasowej kwoty.

To szokujące o tyle, że nazwa "Stadion Narodowy" nie wzięła się znikąd. Oddano go do użytku przed Euro 2012, które odbywały się w Polsce i Ukrainie. Od tamtej pory biało-czerwoni tylko dwukrotnie rozegrali mecz eliminacyjny do ważnego turnieju poza stołecznym obiektem. We wrześniu 2012 roku zmierzyła się z Mołdawią we Wrocławiu w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata w Brazylii, a w marcu 2021 roku podejmowała Andorę przy Łazienkowskiej. Przypomnijmy jednak, że spotkanie eliminacji do MŚ 2022 odbyło się podczas pandemii COVID-19, więc nie wzięli w nim udziału kibice.