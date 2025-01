Potężne kłopoty organizatorów przed igrzyskami. Najpierw skoki, a teraz to, kolejne dyscypliny zagrożone

Kłopoty ws. igrzysk olimpijskich. Włosi "stracą" niektóre dyscypliny?

Jeśli bowiem nie uda się przygotować areny zmagań w Cortinie d'Ampezzo zgodnie z mocno napiętym już terminarzem, to planem B jest... przeniesienie zawodów we wspominanych wyżej sportach aż za ocean, do amerykańskiego Lake Placid. Byłoby to już dość kuriozalne.