Zwrot ws. Marianny Schreiber. Nagranie obiegło Polskę, spore zaskoczenie

W telewizji emitowany był już drugi odcinek "Królowych Przetrwania". To o nim wspominała ostatnio Schreiber, twierdząc, że została odrzucona przez grupę i że w programie ciągle wylewał się na nią hejt ze strony innych uczestniczek. Dochodziło do zażartych dyskusji z udziałem freak fighterki, a potem jej koleżanki zdecydowały. Co jednak ciekawe, nagranie z następnego odcinka pokazało coś, o czym Schreiber nie chciała już wspominać.