PZPN ogłasza ws. afery z PGE Narodowym. Opublikowano komunikat po ważnym spotkaniu

Początek tygodnia dla polskiej piłki był co najmniej zaskakujący. Z medialnych doniesień wynikało, że reprezentacja Biało-Czerwonych może wyprowadzić się z PGE Narodowego . Stadion w Warszawie od wielu lat jest głównym obiektem, na którym drużyna narodowa rozgrywa najważniejsze spotkania i stał się symbolem polskiej piłki. W ostatnim czasie reprezentacja bardzo rzadko odwiedzała inne stadiony, co też poddawano krytyce.

Niemniej nikt nie spodziewał się, że PZPN może podjąć tak rygorystyczne kroki. Informacja portalu Meczyki.pl stała się początkiem burzy, która wciąż trwa w piłkarskim środowisku i najprawdopodobniej szybko się nie zakończy. Gdzie miałaby się przenieść reprezentacja? PZPN miałby wynajmować Stadion Śląski w Chorzowie . Miejsce to również jest legendarne dla polskiej piłki, ale wielu ekspertów twierdzi, że to bardziej stadion lekkoatletyczny niż piłkarski.

Gdzie zagra reprezentacja? PZPN z kolejnym komunikatem

Sprawa była na tyle gorąca, że we wszystko włączyli się politycy. Choćby Sławomir Nitras napisał w mediach społecznościowych, że reprezentacja wciąż będzie grała na PGE Narodowym. Ostateczna decyzja należy jednak do PZPN, który wciąż nie podjął decyzji. Mogę jednoznacznie powiedzieć, że PZPN takiej umowy nie podpisał. We wtorek mieliśmy posiedzenie zarządu. Wstępny plan zakładał podjęcie decyzji, czy tę umowę podpisać, czy nie. Ale zarząd ostatecznie takiej uchwały nie podjął i daliśmy sobie parę dni na ostatnie rozmowy negocjacyjne" - powiedział Kulesza w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".