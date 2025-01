Reprezentant Polski zmieni klub. Probierz nie ukrywał, co o tym sądzi

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że transfer Jakuba Modera wreszcie dojdzie do skutku. Michał Probierz i wielu kibiców reprezentacji Polski od dawna czekali na to, aż pomocnik, po latach niepowodzeń w Premier League, wreszcie zmieni otoczenie. Kolejne kroki w swojej karierze skieruje on do holenderskiej Eredivisie, do jednego z największych klubów tych rozgrywek.