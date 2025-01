Jak na Australian Open spisze się Jelena Rybakina? - to pytanie przed startem wielkoszlemowej rywalizacji zadawało sobie wielu fanów tenisa. Przed pierwsze dwie rundy reprezentantka Kazachstanu przebrnęła bezproblemowo, ale trafiła na rywalki, które nie mogły sprawić jej kłopotów. Emerson Jones oraz Iva Jović to bowiem juniorki, które trafiły do głównej drabinki dzięki dzikim kartom. Obie urwały Jelenie Rybakinie łącznie pięć gemów.

Reklama