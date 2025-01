Ancelotti na krawędzi zwolnienia, to jego ostatnia szansa. Alarm w Madrycie

Real Madryt to druga drużyna hiszpańskiej ekstraklasy mająca zaledwie jeden punkt straty do liderów z Atletico Madryt. "Los Blancos" ponadto ostatnio przypieczętowali też (po pewnych trudach) swój awans do ćwierćfinału Pucharu Króla.

Nad "Królewskimi" mocne piętno odbiła jednak wyraźna porażka w niedawnym "El Clasico" w Superpucharze Hiszpanii, w którym FC Barcelona wygrała aż 5:2 i sięgnęła ostatecznie po trofeum. To zaś postawiło trenera Carlo Ancelottiego - po raz kolejny w tym sezonie - w mocno niepewnym położeniu. Reklama

Carlo Ancelotti znów o krok od zwolnienia. Kluczowa będzie tu Liga Mistrzów

Sprawie przyjrzeli się bliżej Alfredo Matilla i Manuel Amor, dziennikarze portalu "Relevo", którzy wskazują, że może dojść do zwolnienia Włocha nawet na tak zaawansowanym etapie sezonu jeśli poniesie klęskę w Lidze Mistrzów. Co to dokładnie oznacza?

"Los Merengues" obecnie zajmują 20. miejsce w tabeli fazy ligowej i mają tylko dwa "oczka" zapasu nad Paris Saint-Germain, a więc pierwszą ekipą, która na ten moment nie przechodzi do fazy pucharowej Champions League. Jeśli Realowi nie uda się przedrzeć przynajmniej do fazy play off i potem awansować dalej do 1/8 finału, to... "głowa zostanie ścięta".

Przed zespołem ze stolicy Hiszpanii więc dwa kluczowe spotkania w LM - z RB Salzburg (22 stycznia) i Stade Brestois (29 stycznia). O ile "Byki" w europejskich pucharach prezentowały się jak dotychczas słabo, o tyle klub z Francji pokazywał formę powyżej oczekiwań i stać go bez dwóch zdań przynajmniej na postawienie się RM.

Real szykuje sobie plan awaryjny. To byłby wielki powrót

Co w przypadku zwolnienia? Najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym obowiązki Carlo Ancelottiego przejmie tymczasowo Santiago Solari - ma on już doświadczenie w podobnych "protokołach", bowiem w 2018 roku awaryjnie wziął ster z rąk Julena Lopeteguiego do czasu, aż na Santiago Bernabeu nie zatrudniono po raz drugi Zinedine'a Zidane'a.

Solari miał nawet już w listopadzie być przygotowywany do wkroczenia do akcji, ale wówczas "Carletto" ostatecznie uratował się przed pożegnaniem przez zespół. Niedługo przekonamy się, czy podobna sztuka znów mu się uda...

Carlo Ancelotti / GLYN KIRK / AFP

