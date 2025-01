Legenda polskiego sportu spoczęła w Poznaniu. "Całe swoje życie poświęcił Rzeczpospolitej"

- To był człowiek wyjątkowo dobry, z kimkolwiek rozmawiał, traktował go po partnersku. W rozmowach z wieloma najwybitniejszymi z polskimi sportowcami, gdy pojawiało się nazwisko pana prezesa Kraśnickiego, to wszyscy powtarzali te same słowa: przyjaciel, przewodnik, mentor, człowiek, który stanął na mojej drodze i moje życie potoczyło się lepiej. Jeśli mówimy często o rodzinie olimpijskiej i sportowej, to niewątpliwie był i pozostanie ojcem tej rodziny - mówił w Poznaniu.