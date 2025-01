"Niszczycielska siła" Lewandowskiego i spółki. Są już najlepsi na świecie

To zaś wiąże się z bardzo ciekawą statystyką zaprezentowaną przez "Diario Sport". Wicemistrzowie Hiszpanii są bowiem wręcz... światowym liderem pod względem odnotowanych bramek we wszystkich rozgrywkach.

FC Barcelona bramkostrzelna jak nikt inny. Lewandowski i kompani są zabójczo skuteczni

" Barca " łącznie w 29 dotychczasowych występach zdobyła 88 goli i wyprzedza w ten sposób chociażby Chelsea (80) czy PSV Eindhoven (79). Jak wskazał dziennikarz Didac Peyret "Duma Katalonii" już ma na koncie więcej goli niż w całym sezonie 2021/2022, kiedy to w 53 występach gracze pokonywali bramkarzy 86 razy.

Tutaj warto zagłębić się w to, kto jest autorem tego futbolowego urodzaju. Aż 55 bramek dla FCB odnotowała ofensywna trójka Robert Lewandowski - Raphinha - Lamine Yamal . Polak ma tu 26 oczek, Brazylijczyk 20, a Hiszpan dziewięć. "Sport" określił zespół z Estadi Olimpic/ Camp Nou mianem "niszczycielskiej drużyny" i bez wątpienia pasuje to w całym tym kontekście.

FC Barcelona szykuje się do starcia z Getafe

Kolejna szansa na śrubowanie wyniku nadejdzie dla podopiecznych Hansiego Flicka już 18 stycznia o godz. 21.00 kiedy to spróbują oni swych sił przeciwko Getafe w La Lidze. Na transmisję telewizyjną zapraszamy do Eleven Sports 1, na tekstową relację na żywo zapraszamy z kolei do Interii Sport: