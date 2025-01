Kulesza przemówił ws. decyzji o kadrze i PGE Narodowym. "Drastycznie"

POLSAT GO / POLSAT GO

DJB. Czerwona kartka Wojciecha Szczęsnego. Kiedy ponownie zobaczymy Polaka w bramce Barcelony? WIDEO / POLSAT GO / POLSAT GO

Reprezentacja Polski ma "wyprowadzić się" z PGE Narodowego. Kulesza wskazał ważną datę

Szef federacji wskazał, że klamka tutaj jeszcze ostatecznie nie zapadła - może się to stać jednak już 14 stycznia o godz. 11.00 podczas spotkania zarządu związku . Ton wypowiedzi Kuleszy zdaje się jednak sugerować, że może to być w zasadzie formalność.

Reprezentacja Polski w marcu zacznie walkę o MŚ 2026

Reprezentacja Polski wróci do grania już 21 marca, mierząc się wówczas z ekipą Litwy w eliminacjach do MŚ 2026. Trzy dni później "Orły" podejdą też do rywalizacji z Maltą - obie te potyczki to dla "Biało-Czerwonych" starcia domowe, więc do do przełomu zimy i wiosny muszą już zapaść absolutnie wszelkie rozstrzygnięcia.