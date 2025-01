Mają argumenty, brakowało im strzelby

Do tego dochodzi Damian Ratajczak, który jest bardzo mocnym wzmocnieniem na pozycji juniorskiej. W przeszłości pokazywał jak wielki drzemie w nim talent. Jeżeli w Zielonej Górze zacznie jeździć na miarę potencjału, to w szybkim tempie może doskoczyć do Wiktora Przyjemskiego, czy Oskara Palucha. Wobec tego Motor Lublin może się obawiać, bo potencjał w tej ekipie jest wyraźny.

Sygnał do ataku. To zdjęcie mówi wszystko

W Falubazie idą wielkie zmiany w podejściu. Widać to na przykładzie miliardera Stanisława Bieńkowskiego, którego w ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć na zdjęciu wraz z prezesem Adamem Golińskim oraz nowym nabytkiem - Damianem Ratajczakiem. To może oznaczać jedno, że zaangażowanie miliardera w klub na najbliższe lata będzie spore.

I taki sygnał może być przerażający dla innych klubów. W końcu fortuna Stanisława Bieńkowskiego jest wyceniana na 2,3 miliarda złotych, co plasuje go wśród 30 najbogatszych Polaków. Jeśli będzie tylko chciał to może kupić każdego zawodnika do Stelmet Falubazu, nawet samego Zmarzlika. W historii polskiego żużla nie było człowieka z tak pokaźnym majątkiem, za który mógłby kupić nawet całą ligę.