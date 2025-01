Trudno zrozumieć, co wyprawia FIS. "Nie jest to przyjemne"

FIS wykańcza tradycyjny format zawodów. Dawid Kubacki skomentował

Jakby tego było mało, to zupełnie inne konkurencje będą rozgrywana w czasie najbliższych mistrzostw świata i zimowych igrzysk olimpijskich. W Trondheim nie będzie duetów, a za to będzie konkurs drużynowy, a z kolei w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo w przyszłym roku nie będzie drużynówki, a będą duety. Gdzie tu logika? A przecież wystarczyło dołożyć tylko jeden konkurs. Oczywiście jeśli chodzi o igrzyska, to wiązało się to z limitami startujących, które zostały narzucone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), ale dlaczego FIS nie zdecydowała się na wprowadzenie rywalizacji duetów do programu MŚ?