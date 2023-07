Spotkanie od początku miało niezwykle wyrównany przebieg, a obaj tenisiści pewnie pilnowali swoich gemów serwisowych. Gra o zdobycie każdego z dwóch pierwszych setów toczyła się więc w tie-breakach i to właśnie one okazały się kluczem do prowadzenia Djokovicia 2:0 . W pierwszym secie Hurkacz miał aż trzy piłki setowe, ale z nich znakomicie wybronił się Serb i wygrał go, zdobywając od stanu 6:3 dla Polaka pięć kolejnych punktów. W drugiej partii jednego setbola obronił z kolei Hurkacz, drugiej okazji Djoković jednak już nie zmarnował i przed przerwaniem spotkania znalazł się w bardzo dogodnej pozycji.