Ukrainka po niesamowicie zaciętym boju wygrała go 11-9, ale równie głośno, co o samym meczu, mówi się o sytuacji, która miała miejsce tuż po ostatniej piłce. Dwukrotna zwyciężczyni Australian Open (2012-13) miała świadomość, że rywalka nie poda jej ręki, więc nawet nie podchodziła do siatki. Uścisnęła dłoń sędzi, po czym z odległości kilku metrów wykonała gest pożegnania.

Wimbledon 2023. Wiktoria Azarenka uważa, że wygwizdanie jej było niesprawiedliwe

Moim zdaniem organizacje tenisowe muszą wyjść z oświadczeniem, że nie będzie uścisku dłoni między Rosjankami i Białorusinkami z Ukrainkami. Możliwe, że to nie jest jasne dla ludzi, ale myślę, że to właściwa droga

Azarenka: A ty co o tym sądzisz?

Dziennikarz: Proszę?

Azarenka: Co myślisz o zachowaniu publiczności na zakończeniu meczu? Jakie jest twoje zdanie?

Dziennikarz: Uważam, że to było bardzo niesprawiedliwe.

Azarenka: Myślę, że się co do tego zgadzamy.