Hurkacz po drodze do 1/8 finału eliminował kolejno Alberta Ramosa Vinolasa, Jana Choinskiego i Lorenzo Musettiego, co jednak imponujące, w żadnym z tych meczów nie stracił nawet seta. Berrettini z kolei wygrywał z Lorenzo Sonego, Alexem De Minaurem i Alexandrem Zverevem. Po wygranej z Niemcem udzielił bardzo emocjonalnego wywiadu jeszcze na korcie, nawiązując do swojej ciężkiej sytuacji z ostatnich miesiącach. W pewnym momencie reporter zapytał go, jak czuje się musząc grać mecze przez 5 dni z rzędu.