Rafael Nadal usłyszał o Owsiaku i WOŚP i od razu zareagował. Jego gest wywołał poruszenie

"Kiedy Rafa dowiedział się, o co chodzi, przyjechał do akademii, choć robi to rzadko. Janek opowiedział mu o całej akcji, o Jurku Owsiaku, o potrzebujących pomocy dzieciach, a Rafa podpisał rakietę i piłkę, na rakiecie pisząc dodatkowo, że to dla WOŚP. 'Mam nadzieję, że uda się zebrać jak najwięcej', tak powiedział. I życzył nam powodzenia" - wyjawiła kobieta.