Mówimy o kwotach brutto, bo w połowie roku po przekroczeniu progu podatkowego zostawało na rękę 14 tys. 600 zł. W tym dochodziły oczywiście bonusy. Otrzymałem zgodę zarządu związku na wykorzystanie mojego wizerunku na wyznaczonej powierzchni reklamowej — na nakryciu głowy. W związku z tym prezentowałem loga sponsorów w wyznaczonym miejscu. m.in. Orlenu według umowy, jak cała kadra skoczków wraz z trenerami. Do tego doszła roczna premia i stąd wyszła taka kwota. Jeśli ktoś myśli, że to było 900 tys. w skali roku, to jest to nieprawda i jeśli ktoś chce się tym zainteresować, to proszę zwrócić się o informacje do PZN-u, ja nie mam nic przeciwko. Te kwoty są rzetelne, do sprawdzenia

~ Apoloniusz Tajner dla Onetu