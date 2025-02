Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znów zakończył się rekordem , co oczywiście bardzo cieszy. Polacy tłumnie ruszyli do wspierania akcji, sięgając tego podczas finału głębiej do kieszeni.

Akop Szostak wsparł WOŚP, ale tego się nie spodziewał. "Czuję się średnio komfortowo"

"Podałem numer telefonu i powiedziałem, że będę się kontaktować w poniedziałek, żeby zaproponować jej parę terminów. Ta osoba cały czas wypisuje do mnie SMS-y, wysyła mi jakieś dziwne rzeczy, (...). Dzwoni do mnie w nocy, niby przypadkiem — ale dwa razy przypadkiem — ciężko mi w to uwierzyć. (...) Tych SMS-ów było abstrakcyjnie dużo. Nie wiem, jak do tego się odnieść. Finalnie napisałem tej osobie, żeby ona wybrała i jak nie wybierze do jakiegoś terminu, to ja uznam, że ona nie chce. (...) Ta osoba mi napisała, że ją zdenerwowałem i w sumie ona nie chce nigdzie przychodzić. Dzisiaj do mnie dzwoni — najpierw mówi, że chce, potem, że nie chce. Pierwszy raz w życiu biorę udział w takiej akcji i nie wiem, co o tym myśleć i co z tym zrobić fantem, bo realnie czuję się średnio komfortowo" - opisał całą sytuację Akop.