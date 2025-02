Nie wiem, czy mówię to ze smutkiem, czy z radością. Sądzę, że towarzyszą mi oba te uczucia. Zawsze byłam realistką wobec siebie i swojego ciała. Długo zajmuje, aby dotrzeć tam, gdzie byłam. To bardzo trudne i wiem, ile to znaczy. Dlatego chciałam dzisiaj być tutaj, w Cluj i zagrać przed wami oraz powiedzieć "do widzenia" na korcie. Chociaż to nie był mój bardzo dobry występ, to dałam z siebie wszystko i bardzo się cieszę, że przyszliście. Zastanawiałam się, czy jeszcze wrócę, ale to ostatni raz, gdy tutaj zagrałam. Nie chcę płakać, to piękny moment, byłam numerem jeden, wygrałam Wielkie Szlemy. Życie toczy się dalej, także po tenisie

~ Simona Halep