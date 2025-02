Wielka strata dla PlusLigi, chodzi o Tomasza Fornala. "Będzie mi go brakować"

Do zakończenia sezonu PlusLigi zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz wiadomo, że po finiszu rozgrywek dojdzie do kilku dużych transferów. Z Jastrzębskim Węglem pożegna się Tomasz Fornal, który będzie występował w jednym z tureckich klubów. To właśnie o odejściu przyjmującego dyskutowano w programie Polsat SiatCast, gdzie eksperci nie ukrywali, że odejście przyjmującego jest dużą stratą. "Będzie mi go brakować" - przyznał Jakub Bednaruk.