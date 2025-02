Rozwód, a teraz szokujący ruch. Znana tenisistka założyła konto na portalu dla dorosłych

Arina Rodionowa międzynarodową karierę rozpoczęła w 2005 roku. Nigdy nie była jednak zawodniczką z czołówki. Do 2014 roku reprezentowała barwy Rosji, ale od ponad dekady gra już dla Australii. Najczęściej zajmowała miejsca w połowie drugiej "setki" rankingu WTA. Mimo że najwyżej sklasyfikowana była w zeszłym roku, gdy zajmowała 97. miejsce, to najlepsze wyniki osiągała już kilka lat temu. Najwyżej docierała do II rundy Australian Open (2020), Wimbledonu (2017), US Open (2017), a w Rolandzie Garrosie zmagania kończyła co najwyżej po pierwszym meczu. Nie ma też na koncie żadnego triumfu w turnieju WTA, ale za to w 16 turniejach ITF. Jej największym osiągnięciem jest ćwierćfinał Australian Open z 2016 roku, tyle że w deblu. Ostatnie miesiące w jej życiu przyniosły wiele dynamicznych zmian.

