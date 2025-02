Łukasz Skorupski bohaterem. Napisał historię. To pierwszy taki przypadek w XXI wieku

Łukasz Skorupski już dawno wyrobił swoją markę we Włoszech. Na duże uznanie zapracował sobie takimi występami, jak ten przeciwko Atalancie Bergamo w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Jego zespół wygrał 1:0 po trafieniu Santiago Castro. Tego awansu nie byłoby gdyby nie kapitalna postawa właśnie naszego bramkarza. Reprezentant Polski znakomicie obronił trzy bardzo groźne strzały w drugiej połowie. Nic zatem dziwnego, że włoskie media w wielkich superlatywach rozpisują się o jego grze we wtorkowy wieczór.

Skorupski bohaterem. Zatrzymał Atalantę Bergamo i pomógł drużynie w historycznym awansie

W pierwszej połowie Łukasz Skorupski nie miał zbyt wiele pracy. Musiał interweniować jedynie w 7. minucie, gdy sparował nad poprzeczkę strzał Charlesa De Ketelaere i był to jedyny celny strzał graczy Atalanty przed przerwą na jego bramkę. Więcej szans do wykazania się 33-latek miał za to już w drugiej części gry.