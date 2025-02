Nagła zmiana w polskim klubie. Legenda siatkarskiej kadry wkracza do gry

Indykpol AZS Olsztyn to klub z wielkimi tradycjami, który jednak przeżywa niespokojny sezon. Rozpoczął go fatalnie, pod wodzą Juana Manuela Barriala osiadł w strefie spadkowej i Argentyńczyk już w październiku stracił pracę. Gdy zastąpił go pracujący w klubie w różnym charakterze od lat Marcin Mierzejewski, olsztyńscy siatkarze szybko odżyli i zaczęli wygrywać.