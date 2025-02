33. minuta wstrząsnęła reprezentantem Polski. Jego gol dał trzy punkty rywalom

Michał Helik trafił do Oxfordu w połowie stycznia i od razu znalazł się w pierwszym składzie , rozgrywając w każdym ze spotkań pełne dziewięćdziesiąt minut. Środkowy obrońca w drugim z nich - wygranym 3:2 z Luton - wpisał się nawet na listę strzelców. Wyjazdowy pojedynek z Burnley był jego piątym w oxfordzkich barwach. I tym razem 29-latek trafił do siatki, ale... rywali.

Koszmar reprezentanta Polski w Anglii. Jego gol zadecydował o porażce

Mecz od początku nie był łatwy dla zespołu gości, a mimo to gospodarze nie byli w stanie przedrzeć się przez defensywę Oxford United i przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Tak było do 33. minuty. To właśnie wtedy Polak, próbując zatrzymać akcję przeciwników, chciał przeciąć dośrodkowanie Josha Cullena i wybić piłkę, a pechowo skierował ją prosto do własnej bramki.