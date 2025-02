Kamil "Taazy" Mataczyński ma problemy

Jedna rozmowa doprowadziła do tego, że Mataczyński ma spore kłopoty. Taazy przyznał w niej, że nieomal nie korzystał z pomocy botów przy rozwijaniu swojego kanału ze streamami , co jasno sugerowało, że jednak zdarzyło mu się korzystać z takich usług. Na streamie opowiadał, że jedynie myślał o takiej możliwości i że ani razu z niej nie skorzystał .

Kamil "Taazy" Mataczyński wróci w ogóle do streamowania?

Przed kilkoma tygodniami Mataczyński twierdził, że jego motywacja do streamowania spadła. Mówił też, że na razie nie wie, jak rozwiązać tę sytuację. Po ostatnich sytuacjach okazało się jednak, że znów ma siłę do tego, by pokazywać się na streamach. Zdaje się jednak, że jak nie brak motywacji, to problemy związane z prowadzeniem działalności internetowej... Taazy nie ma szczęścia.