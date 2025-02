Niemiecki siatkarz w Polsce czuje się znakomicie. Pojawił się jednak poważny problem

Mam problem z łydkami. Niedługo wykonamy kolejne badania, by zobaczyć, czy jest jakaś poprawa. W trakcie sezonu odczuwałem dużo bólu i staraliśmy się znaleźć jego powód. Na początku to nie było jasne, zajęło nam to sporo czasu, czułem ból od kilku miesięcy

Indykpol AZS Olsztyn poważnie osłabiony. Moritz Karlitzek na razie z dala od boiska

Długie problemy ze zdiagnozowaniem urazu z pewnością były trudne dla Niemca, ale z perspektywy Indykpolu AZS nie to jest najgorsze. Dużo większym ciosem dla drużyny jest to, że na razie nie widać wielkich szans na szybki powrót siatkarza do gry .