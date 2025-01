Poruszenie po decyzji Świątek ws. WOŚP, ruszyła lawina. A to jeszcze nie koniec

Iga Świątek przyzwyczaiła nas już do tego, że ma wielkie serce, którym dzieli się z innymi - także za pośrednictwem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Nasza tenisistka już w poprzednich latach wspierała fundację prowadzoną przez Jerzego Owsiaka , przekazując na jej rzecz między innymi swoje rakiety, a także czerwoną suknię, w której wystąpiła podczas sesji zdjęciowej, poprzedzającej turniej WTA Finals, wieńczący sezon 2023.

Także i w tym roku Iga Świątek gra z WOŚP , co sama zainteresowana ogłosiła za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. - 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. I choć jestem w Australii, jak co roku dołączam do akcji WOŚP. Wierzę, że razem mamy niesamowitą moc pomagania! - przekazała w minionym tygodniu 23-letnia zawodniczka.