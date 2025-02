Srogie lanie w Abu Zabi, 0:6, 0:6 w meczu Rosjanki. Upokorzona przez mistrzynię

Rosjanka postanowiła spróbować swoich sił w Abu Zabi, gdzie wystartowała w kwalifikacjach do turnieju WTA 500. W tych wprawdzie przegrała z Sofią Kenin, ale później i tak została włączona do drabinki głównej jako "szczęśliwa przegrana" z powodu wycofania się... swojej siostry, Poliny Kudiermietowej.

WTA Abu Zabi 500. Weronika Kudiermietowa ograna przez Belindę Bencic

Jeśli ktoś spodziewał się, że set przegrany do zera będzie "zimnym prysznicem" dla Rosjanki, mógł poczuć się zawiedziony. Pierwszego gema, przy własnym podaniu, przegrała do zera, tak samo przebiegał drugi gem.

W trzecim ponownie doszło do nagłego zrywu Kudiermietowej, jednak to i tak na nic, bo Bencic ją przełamała. Rosjanka zresztą popełniała błąd za błedem (w sumie odnotowała aż 21 niewymuszonych błędów przy siedmiu rywalki), co było wodą na młyn dla Szwajcarki. Mistrzyni olimpijska pewnie kroczyła po zwycięstwo w secie, ponownie nie oddając rywalce nawet jednego gema. Wygrała 6:0, 6:0 i zameldowała się w ćwierćfinale, w którym zagra z Marketą Vondrousovą lub Julią Putincewą. Dla Kudiermietowej była to pierwsza taka porażka (bez wygrania gema) w karierze.