To był magiczny wieczór dla Roberta Lewandowskiego i szczególny dla FC Barcelona. "Dumie Katalonii", która pokonała Brest 3:0, udało się przerwać serię dwóch meczów bez zwycięstwa, a nasz napastnik miał w to szczególny wkład, gdyż ustrzelił dublet. Te dwa gole pozwoliły mu dostać się do jakże wąskiego i elitarnego grona piłkarzy liczącego dotąd tylko dwa nazwiska, którym udało się strzelić ponad 100 bramek w Lidze Mistrzów. Dotąd byli to tylko Cristiano Ronaldo (140 trafień) oraz Leo Messi (129). "Lewy" ma na koncie 101 goli i jego licznik wciąż "bije". Na wielki wyczyn zawodnika FC Barcelona rzecz jasna zareagowały największe europejskie i światowe media.

Wielkie słowa za granicą o wyczynie Lewandowskiego. "Dołączył do elitarnego grona"

"Lewandowski tworzy historię" - czytamy na stronie internetowej telewizji France24.

"Ponad 100 Roberta Lewandowskiego! Napastnik Barcelony dołącza do Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego w ekskluzywnym klubie Ligi Mistrzów" - pisze goal.com.

"Robert Lewandowski dołączył do Lionela Messiego w elitarnym klubie Ligi Mistrzów i pokonał Cristiano Ronaldo w osiągnięciu swojego kamienia milowego" - możemy przeczytać na portalu talkSPORT, którego dziennikarze podkreślają, że Polak potrzebował mniej występów (125), niż Portugalczyk (137 spotkań), by to osiągnąć.

"Lewandowski to piłkarz historyczny" - pisze francuski "L'Equpie". "Kiedy Robert Lewandowski na starość będzie wspominał pamiętne momenty swojej godnej podziwu kariery, być może przypomni sobie ten jesienny wieczór przeciwko Brestowi" - dodaje największy francuski dziennik sportowy.

"Lewandowski dołącza do Ronaldo i Messiego w klubie 100 goli Ligi Mistrzów" - odnotowuje amerykańska stacja ESPN.

"Lewandowski zdobył 100 goli w Lidze Mistrzów. Jest trzecim piłkarzem w historii, który osiągnął kamień milowy" - podkreślają dziennikarze amerykańskiego "The Washington Post".

"Lewandowski w historii Ligi Mistrzów: podobny tylko do Messiego i Ronaldo" - pisze włoski "Tuttosport".

"Lewandowski osiągnął ekskluzywny klub Ligi Mistrzów" - podkreśla brytyjski "The Independent".

"Olmo czaruje, Lewandowski świętuje rekordowego gola: Barca dominuje w meczu z Brestem" - czytamy na łamach niemieckiego "Kickera".

Robert Lewandowski już w tym sezonie może potwórzyć swój sukces i zbliżyć się do "wielkiej dwójki"

Napastnik FC Barcelona jak na razie prowadzi w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski zanotował w tegorocznej edycji już siedem trafień i jeśli tak dalej pójdzie, to może po raz drugi sięgnąć po koronę króla strzelców tych rozgrywek. Poprzednio udało mu się to w sezonie 2019/2020, gdy strzelił 15 goli. Na dodatek udałoby mu się bardziej zbliżyć do Leo Messiego, do którego jak na razie traci 24 bramki.

Barcelonę czekają teraz jednak dwa trudne mecze w Champions League. 11 grudnia "Blaugrana" zmierzy się byłym klubem Polaka, czyli Borussią Dortmund, a już po Nowym Roku, ale jeszcze w fazie ligowej zagra przeciwko Benfice Lizbona oraz Atalancie Bergamo. To spotkania odbedą się odpowiednio 21 i 29 stycznia.

