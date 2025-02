Następca Zmarzlika w potrzasku. Wielkie problemy, katastrofa już za rogiem

Żużel. PGE Ekstraliga. Oskar Fajfer to następca Bartosza Zmarzlika

Jednym z tych, którzy obniżyli loty, był właśnie Fajfer. Wychowanek Startu Gniezno zastępuje w Stali Bartosza Zmarzlika. Oczywiście nie 1 do 1, ale to właśnie on w trybie przyspieszonym zasilił gorzowski zespół, gdy pięciokrotny mistrz świata przeniósł się do Orlen Oil Motoru Lublin. W pierwszym roku startów Fajfer spełnił oczekiwania wszystkich. Szedł łeb w łeb z Grzegorzem Zengotą w głosowaniu na "Niespodziankę Sezonu 2023". Minimalnie przegrał, ale drugie miejsce i tak było ogromnym wyróżnieniem.



Średnia biegowa 1,763 została odebrana bardzo pozytywnie. Nie było jednak tak, że wszyscy chwalili Fajfera. W środowisku mówiono, że nabija średnią na juniorach rywali oraz na zawodnikach tzw. drugiej linii. Może i Fajfer zazwyczaj przegrywał pojedynki z liderami przeciwnych drużyn, ale - nie oszukujmy się - nikt tego od niego nie oczekiwał wygranych z tak renomowanymi przeciwnikami. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, w sezonie 2024 spodziewano się po nim więcej lub przynajmniej utrzymania tego poziomu, a skończyło się wielkim rozczarowaniem.