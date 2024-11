Rekord reprezentantki Polski, nie było czego zbierać. Nokaut w drugim secie

Weronika Falkowska w turnieju ITF W35 w Lousadzie musiała przebijać się przez kwalifikacje, ale nawet w nich nie miała tak łatwego zadania, jak w pierwszej rundzie głównych zmagań. Zmierzyła się z 17-letnią zawodniczką z Portugalii Franciscą Laundes, która do tego turnieju dostała dziką kartę. Młoda zawodniczka przekonała się, ile pracy czeka ją jeszcze by rywalizować w profesjonalnym tenisie. Z Polką, która próbuje wrócić do formy sprzed dwóch lat, przegrała 2:6, 0:6. W drugim secie ugrała jedynie cztery punkty.