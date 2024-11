Sekretna umowa Świątek i Wiktorowskiego. Sensacyjne ustalenia mediów, tego jeszcze nie było

Dlaczego Świątek rozstała się z Wiktorowskim? Teorie się mnożą

Błyskawicznie pojawiło się wiele teorii i domysłów, co stoi za tak nagłą i niespodziewaną decyzją tenisistki. Nowe światło na sprawę trakcie programu "Misja Sport" rzucił Tomasz Wolfke. Wskazał, w którym momencie doszło do załamania relacji zawodniczki ze szkoleniowcem.

- Po porażce w US Open ptaszki ćwierkały, że dni Tomka jako trenera są policzone. Wcześniej na jednym z treningów przed US Open doszło do dość mocnego spięcia między zawodniczką a szkoleniowcem - zdradził.

Nowym szkoleniowcem Świątek został Wim Fissette i to pod jego wodzą przystąpiła ona do WTA Finals. Tym razem awansować do półfinału jej się nie udało. Niedługo po rozgrywkach Billie Jean King Cup, w których 23-latka razem z reprezentacją Polski dotarła do półfinału, światło dzienne ujrzały nowe fakty dotyczące umowy pomiędzy Igą Świątek i Tomaszem Wiktorowskim. Jak się okazuje, tenisistka "zabezpieczyła" przyszłość szkoleniowca.