Oszukał wszystkich, będzie w Planicy. "Idealna postać do dyskusji"

Wierzymy, że zaproszenie Lance'a Armstronga do wygłoszenia przemówienia na konferencji Mastercard Talks Planica 2025 było przemyślaną decyzją. Jego kariera, choć pełna niesamowitych osiągnięć sportowych, była również naznaczona wyzwaniami osobistymi i publiczną drogą odkupienia. To wyjątkowe połączenie czyni go idealną postacią do dyskusji na temat odporności, złożoności pokonywania przeciwności losu i radzenia sobie z osobistymi i publicznymi aspektami sławy

~ taką odpowiedź otrzymaliśmy od organizatora konferencji.