Widać było wśród zawodników wyraźną zmianę pokoleniową. Młodsi mistrzowie widzą jako swoich idoli skoczków młodszych. Co jednak ciekawe, wśród wymienianych nie przoduje jedna z najbardziej znanych postaci skoków w dziejach, Gregor Schlierenzauer. W centrum znalazł się inny zawodnik.

Adam Małysz pominięty?

Pytanie zadane skoczkom brzmiało: "Który z kapitanów drużyn Red Bull Skoki w Punkt był największą inspiracją?". Na pierwszy ogień poszedł Andreas Wellinger. Niemiec bez chwili zastanowienia wypowiedział nazwisko Thomasa Morgensterna i Andreasa Goldbergera - ten pierwszy był jednak dla niego istotny na początku kariery, a drugi - w aktualnej fazie. Wyznał też, że on i Goldberger mają tego samego fizjoterapeutę i czasem się widują.

Co ciekawe, dokładnie tych samych zasłużonych zawodników wymienił również Aleksander Zniszczoł. Morgenstern znalazł się również we wspominkach Daniela Tschofeniga, aktualnego lidera klasyfikacji Pucharu Świata. Dawid Kubacki stwierdził za to, że nie miał takiego idola, a Tate Franz postawił na Martina Schmitta, z którym teraz też współpracuje.